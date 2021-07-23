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مانشستر يونايتد يعلن ضم "سانشو" رسميا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:30 م
سانشو
سانشو
وكالات
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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، اكتمال تعاقده مع الجناح الإنجليزي جيدون سانشو من بروسيا دورتموند الألماني.

وتوصل الناديان إلى اتفاق بشأن الصفقة في وقت سابق من الشهر الحالي، وقال دورتموند إن يونايتد سيدفع 85 مليون يورو (100 مليون دولار) مقابل اللاعب البالغ عمره 21 عاماً.

وشارك سانشو رفقة منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة والتي توج بها المنتخب الإيطالي على حساب منتخب الأسود الثلاث.


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