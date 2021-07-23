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عمرو وهبه يمزح مع صديقه أحمد الدامبي "أمريكا تحت السيطره"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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ظهر الفنان عمرو وهبه في فديو عبر صفحته الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" .

نشر "وهبه" علي صفتحه فديو وهو يمزح مع صديقه المخرج أحمد دامبي في أمريكا وعلق عليه قائلا "أمريكا تحت السيطره" .

ويذكر أن أخر أعمال الفنان عمر وهبه شارك في السباق الرمضاني السابق مسلسل "في بيتنا روبوت" وهو من بطوله شيماء سيف ، عمرو وهبه ، هشام جمال ، ليلي أحمد زاهر ، دلال عبد العزيز ، ومن إخراج وليد الحلفاوي ، تأليف أحمد محي .

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