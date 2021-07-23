Advertisements

تحت شعار "مصر بتتكلم حرفيا" افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا الأحد المقبل

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بعد غد الأحد الموافق ٢٥ يوليو معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

ومن المقرر أن تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية الأحد المقبل، حيث يضم المعرض ٢٥٠ عارضا على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم ٨٠ عارض.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأضافت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

ومن جانبه، أكد الأستاذ عادل البيكساوي مستشار الوزيرة للتسويق والمعارض أن الوزارة حريصة على مصالح التعاونيات الانتاجية، والورش الصغيرة، والوحدات الانتاجية، والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات غير المالية والخدمات المالية للمساهمة تباعًا في تحريك الاقتصاد المحلي مما سيؤثر تدريجياُ وإيجابًا في تحريك الاقتصادي القومي.

ويستمر المعرض حتى يوم ٢٤ أغسطس المقبل وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية بمشاركة الهلال الأحمر المصري، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة ٦ مساء حتى ٤ فجرا.

أخبار تهمك

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحسم موقفه من انتقال نجمي الفريق للزماك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 18 ساعة

لمواجهة فيضان متوقع.. السودان يعلن حالة الطوارئ

منذ ساعة

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

12:00 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

11:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان