العودة لبطولة الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة









يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المحلي.





ويلاقي الزمالك ضيفه غزل المحلة، يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.



وكان مقرر إقامة المباراة يوم الإثنين 5 يوليو الحالي، ولكن اتحاد الكرة قرر تأجيلها بناء على طلب الزمالك، لحين لعب النادي الأهلي كافة مؤجلاته.





ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الأهلي الوصيف صاحب الـ 52 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.





بينما يتواجد زعيم الفلاحين في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وخسر في 9 لقاءات.



