الحكومة: لا زيادة في أجرة النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسى بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه شعراوى، فى بيان اليوم، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الاضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشدد شعراوى، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات .



