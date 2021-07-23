Advertisements

الحكومة: لا زيادة في أجرة النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسى بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.
 
ووجه شعراوى، فى بيان اليوم، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الاضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين . 
 وشدد شعراوى، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات . 

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أى شكوى فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الحكومة التنمية المحلية

أخبار تهمك

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

لمواجهة فيضان متوقع.. السودان يعلن حالة الطوارئ

منذ ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يحسم موقفه من انتقال نجمي الفريق للزماك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

منذ حوالي 4 ساعات

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 18 ساعة

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

12:00 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

11:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان