Advertisements

نتائج أعمال إيجابية تدفع الأسهم الأوروبية للصعود

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وتتجه لإنهاء الأسبوع على زيادة، إذ طغى التفاؤل بشأن موسم نتائج الأعمال وتعهد البنك المركزي الأوروبي باستمرار الدعم النقدي على مخاطر عودة وتيرة إصابات كوفيد-19 للصعود.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم فاليو الفرنسية لتصنيع قطع غيار السيارات 8.1 بالمئة بعد أن سجلت مبيعات وأرباحا أعلى في النصف الأول من العام، وقالت إنها تتوقع انحسار العجز في رقائق التكنولوجيا الرئيسية.

وارتفع سهما بيرز فورسيا وكونتيننتال 5.6 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

وصعد سهم داسو أفياسيون المصنعة لطائرات رافال 7.1 بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع المبيعات والأرباح في النصف الأول من العام، في حين ارتفع سهم فودافون البريطانية لخدمات الهاتف المحمول 2.6 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة أفضل من المتوقع بلغت 3.3 بالمئة في إيرادات الخدمات في الربع الأول.

من المقرر صدور القراءات الأولية لنشاط التصنيع والخدمات في يوليو بمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من يوم الجمعة، مع توقع انخفاض الأرقام مقارنة ببيانات يونيو القوية.

أخبار تهمك

لمواجهة فيضان متوقع.. السودان يعلن حالة الطوارئ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميدز يحسم موقفه من انتقال نجمي الفريق للزماك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 18 ساعة

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

12:00 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

11:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان