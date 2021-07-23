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المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.5%

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
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قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 6.5% سنويا، الأمر الذي سيدعم سعر صرف العملة الروسية الروبل.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي اليوم، والقرار كان متوافقا مع توقعات السوق، حيث أشار الخبراء إلى أن المركزي سيتخد القرار في ظل مخاطر التضخم.


وفي بيان نشره المركزي عقب الاجتماع أشار إلى التضخم كسبب أساسي لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، وقال إن قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى الحد من التضخم وإعادة مؤشرات التضخم إلى مستوى 4%.

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