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ناجي شهود: الشعب المصري جسد والقوات المسلحة أذرعه التي تنفذ إرادته (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الشعب المصري هو جسد وأذرعه هي القوات المسلحة التي تنفذ إرادته، موضحًا أنه في ثورة 23 يوليو استشعرت القوات المسلحة ما يدبر لمصر، وتحركت وبعدها بدقائق تحرك الشعب المصري خلفها.

وأضاف "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن ثورة 23 يوليو كان لها مجموعة من المبادئ، معقبًا: "3 قضاء على و3 إقامة، تمثلت في القضاء على الاستعمار، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، مع إقامة جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة".

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن أهم انجازات ثورة 23 يوليو انهت التواجد الاستعماري واستردت الكرامة المفقودة، وقصقصت الحكم الملكي في مصر، موضحًا أن مصر كانت هبه لـ محمد علي وأسرته ليوم الدين.

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