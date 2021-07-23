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"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد الدكتور أيمن ابو غالي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالبحيرة، إنه تم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ذبح عدد 173 رأس عجل وتوزيع لحومهم على 34 الف و600 أسرة من الأسر الاولي بالرعاية والأرامل والفقراء والعمالة غير المنتظمة على مستوى جميع مراكز المحافظة ليستفيد منها أكثر من 207 ألف مستفيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير ومشاركة جهود الدولة فى دعم جميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا وتكثيف المساعدات بها، وذلك بالتعاون مع اللجنة المُشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي والطب البيطري وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة وإدارة السلامة المهنية.

كما أكد المحافظ على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير علي المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة خاصةً في الأعياد والمناسبات.
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)
"مصر الخير" توزع لحوم 173 رأس عجل على 34 ألف و600 أسرة بالبحيرة (صور)

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