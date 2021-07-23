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مصرع 36 شخصاً وفقدان العشرات في الهند بسبب الأمطار

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
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قضى 36 شخصاً اليوم الجمعة، في حوادث انزلاق تربة نجمت عن تساقط أمطار غزيرة في غربي الهند، فيما لا يزال مصير العشرات مجهولاً.

وأكد مسؤول محلي، وقوع ثلاثة انزلاقات للتربة في منطقة ريغاد الخميس، في وقت تسبب الهطول المستمر للأمطار في عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا، التي تضم العاصمة الاقتصادية بومباي.

وأضاف المسؤول أن "ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصاً ما زالوا محاصرين، ونحاول انقاذهم".

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