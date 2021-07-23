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بتغير شعاره.. محرك بحث "جوجل" يحتفى بافتتاح دورة الالعاب الاوليمبية الصيفية 2020

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:11 م
جوجل يحتفل باولمبياد طوكيو
جوجل يحتفل باولمبياد طوكيو
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بتغير شعاره.. محرك بحث "جوجل" يحتفى بافتتاح دورة الالعاب الاوليمبية الصيفية 2020

احتفى محرك بحث "جوجل" الشهير، بافتتاح دورة الالعاب الاوليمبية الصيفية 2020 (اولمبياد طوكيو 2020)، التي تم افتتاحها اليوم الجمعة، بعد تأجيلها نحو عام من موعد انطلاقها الأصلي، وذلك بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم أجمع

واستبدل جوجل، واجهته الرئيسية المعتادة، واضعًا مقطع فيديو وألعاب تظهر الألعاب المختلفة التى يتم التنافس عليها خلال فعاليات البطولة التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

واجهة جوجل

ومن المقرر أن يتم افتتاح أولمبياد طوكيو اليوم، الجمعة، 23 يوليو، فى العاصمة اليابانية، الساعة 8 مساءًا بتوقيت طوكيو، و 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويستمر لمدة 4 ساعات كاملة، بحضور جميع أفراد بعثات الدول المشاركة في هذا الحدث الرياضي الضخم.

ويدرس منظمو أولمبياد طوكيو 2020، استخدام التكنولوجيا لحضور الجماهير مباريات البطولة، عن طريق مقاطع الفيديو المنزلية أو التسجيلات الصوتية المعدة من تسجيلات الإصدارات السابقة، بحيث يشعر الرياضيون بدعم الجمهور لهم أثناء المنافسات.


وأعلن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية اليوم، في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الأول لاجتماع المجلس التنفيذي للبطولة التي ستنطلق في 23 يوليو الجاري، أن اللجنة لا تريد أن يشعر الرياضيون بالوحدة في الملاعب.

وقال باخ خلال المؤتمر الصحفي: "لا نريد أن يشعر الرياضيون بالوحدة في الملاعب"، لذلك يتم دراسة عرض مقاطع فيديو من إعداد المشجعين، على الشاشات في مقار المنافسات.

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كما سيتم اعتماد الملفات الصوتية السابقة التي تمت خلال النسخ الماضية من بطولة الألعاب الأولمبية، حتى يشعر الرياضيون أنهم في ملعب أولمبي ويشاهدهم الجماهير والمشجعون.

جدول مباريات مصر في اولمبياد طوكيو 2020

ووصل منتخب مصر الاولمبي إلى بطولة اولمبياد طوكيو 2020، ووقع في مجموعة تضم الارجنتين واسبانيا واستراليا.

- مباراة مصر ضد الأرجنتين في تمام الساعة 9.30 صباحًا - الأحد 25 يوليو.

- مباراة استراليا ومصر في تمام الساعة 11 صباحًا - الأربعاء 28 يوليو.


بتغير شعاره.. محرك بحث "جوجل" يحتفى بافتتاح دورة الالعاب الاوليمبية الصيفية 2020

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