بتغير شعاره.. محرك بحث "جوجل" يحتفى بافتتاح دورة الالعاب الاوليمبية الصيفية 2020

احتفى محرك بحث " جوجل" الشهير ، بافتتاح دورة الالعاب الاوليمبية الصيفية 2020 (اولمبياد طوكيو 2020)، التي تم افتتاحها اليوم الجمعة، بعد تأجيلها نحو عام من موعد انطلاقها الأصلي، وذلك بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم أجمع





واستبدل جوجل، واجهته الرئيسية المعتادة، واضعًا مقطع فيديو وألعاب تظهر الألعاب المختلفة التى يتم التنافس عليها خلال فعاليات البطولة التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.









ومن المقرر أن يتم افتتاح أولمبياد طوكيو اليوم، الجمعة، 23 يوليو، فى العاصمة اليابانية، الساعة 8 مساءًا بتوقيت طوكيو، و 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويستمر لمدة 4 ساعات كاملة، بحضور جميع أفراد بعثات الدول المشاركة في هذا الحدث الرياضي الضخم.