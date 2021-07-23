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نجم ألمانيا يعود لتدريبات بايرن ميونخ

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:04 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
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انتظم المهاجم الألماني سيرج جنابري، اليوم الجمعة، في تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في وقت مبكر عما كان متوقعا له.

وكان من غير المتوقع أن يشارك جنابري /26 عاما/ في التدريبات قبل يوم الاثنين المقبل ولكنه ظهر في المركز التدريبي لخوض حصة تدريبية فردية.

وأصبح جنابري أول لاعبي المنتخب الألماني الذي يعودون لتدريبات بايرن ميونخ بعد أن ودع المنتخب منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من دور الستة عشر أمام المنتخب الإنجليزي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وسيكون الثلاثي مانويل نوير، قائد الفريق، وتوماس مولر وجوشوا كيميتش آخر اللاعبين الدوليين الذي يعودون لتدريبات الفريق، بنهاية الاسبوع الجاري. ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الآخرون خلال الاسبوع الجاري وبدء التدريبات تحت قيادة المدير الفني الجديد جوليان ناجلسمان، الذي بلغ عامه الـ34 اليوم الجمعة.

ويخوض بايرن ميونخ مباريات ودية أمام أياكس، غدا السبت، وبوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء ونابولي يوم 31 من الشهر الجاري، قبل أن يبدأ الموسم الجديد بمواجهة فريق بريمر اس في، المنافس بالدرجة الخامسة، في كأس ألمانيا يوم 6 أغسطس المقبل. ويفتتح بايرن ميونخ منافسات الدوري الألماني بعدها باسبوع بمواجهة مونشنجلادباخ.

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