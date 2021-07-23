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الزمالك وهدية لا ترد.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:08 م
الفجر الرياضي
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فقد الأهلي نقطتين مهمتين أمام البنك الأهلي في المواجهة التي خرجت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن مؤجلات مسابقة الدوري.
وحصد الأهلي نقطة لكنها لم تكن كافية لتقلص الفارق مع الزمالك المتصدر أكثر.
ونستعرض جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:
1- الزمالك، 61 نقطة.
2- الأهلي، 52 نقطة.
3- المصري، 43 نقطة.
4- الاتحاد السكندري، 41 نقطة.
5- سموحة، 40 نقطة.
6- بيراميدز، 40 نقطة.
7- إنبي، 38 نقطة.
8- طلائع الجيش، 37 نقطة.
9- مصر المقاصة، 37 نقطة.
10- الجونة، 36 نقطة.
11- سيراميكا كليوباترا، 33 نقطة.
12- الإسماعيلي، 32 نقطة.
13- غزل المحلة، 32 نقطة.
14- المقاولون العرب، 29 نقطة.
15- البنك الأهلي، 26 نقطة.
16- نادي أسوان، 25 نقطة.
17- وادي دجلة، 23 نقطة.
18- الإنتاج الحربي، 19 نقطة.
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