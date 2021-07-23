تموين الشرقية يضبط ٢ طن و٣٧٠ لتر بنزين وسولار خلال حملات رقابية على محطات الوقود

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية د فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءًا من صباح اليوم الجمعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير الإدارة بالمرور علي المحطات بدائرة المحافظه للوقوف على مدي إلتزام أصحاب المحطات بالقوانين والقرارات التموينيه حيث أسفر التفتيش عن تحرير المحضر رقم 2116 لسنة 2021 ا د ط ضد اح ع صاحبة محطة بنزين بدون ترخيص وتم التحفظ علي طن بنزين 80 ونصف طن سولار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت إدارة تموين ههيا برئاسة اﻷستاذ محمد اﻷلفي مدير الادارة بالمرور علي محطات تموين السيارات للوقوف علي صحة الشكاوي الخاصة بإضافة أصحاب هذه المحطات الماء إلي المواد البترولية من عدمها وتبين من المرور عدم صحة هذه الشكاوي وأثناء المرور علي محطات الوقود، تمكنت الحملة من ضبط أحد المواطنين بقرية التل اﻷحمر يقوم بتشغيل وإدارة طلمبة رصيف داخل محل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر رقم 983 لسنة 2021 جنح أد.ط.ههيا، والتحفظ علي 200 لتر بنزين 80 و170 لتر سولار علي ذمة المحضر.



كما قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية برئاسة عبدالكريم عوض الله مدير الادارة على محطات البترول غير المرخصه وتم ضبط أحد المواطنين بناحيه 2بحر البقر الحسينيه قام بإنشاء وإدارته محطه تموين سيارات بدون ترخيص وتم ضبط 500 لتر سولار مدعم من قبل الدوله وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 957 جنح ا د ط كما تم تحرير المحضر رقم 958 جنح ا د ط ضد أحد المواطنين المخالفين بناحيه قصاصين الشرق م الحسينيه صاحب محطه تموين سيارات مصر للبترول لعدم إعلانه عن الأسعار.