Advertisements

محافظ القليوبية: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وأكدت المحافظة في بيان لها اليوم، أنه جرى توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة، وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشدت محافظة القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة اداره الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب علي الارقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 6.75 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩ جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

أخبار تهمك

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ ربع ساعة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 16 ساعة

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ نصف ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

04:15 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

01:23 م

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان