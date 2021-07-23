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بعد احتفاء "جوجل" بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.. تعرف على الـ5 رياضات الجديدة المشاركة بالبطولة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:47 م
جوجل يحتفل باولمبياد طوكيو
جوجل يحتفل باولمبياد طوكيو
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بعد احتفاء "جوجل" بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.. تعرف على الـ5 رياضات الجديدة المشاركة بالبطولة


احتفى محرك بحث "جوجل - google" الشهير، بافتتاح دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 (اولمبياد طوكيو 2020)، التي تم افتتاحها اليوم الجمعة.

واستبدل جوجل، واجهته الرئيسية المعتادة، واضعًا مقطع فيديو وألعاب تظهر الألعاب المختلفة التى يتم التنافس عليها خلال فعاليات البطولة التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

واجهة جوجل


ويدرس منظمو أولمبياد طوكيو 2020، استخدام التكنولوجيا لحضور الجماهير مباريات البطولة، عن طريق مقاطع الفيديو المنزلية أو التسجيلات الصوتية المعدة من تسجيلات الإصدارات السابقة، بحيث يشعر الرياضيون بدعم الجمهور لهم أثناء المنافسات.

5 رياضات جديدة مشاركة في اولمبياد طوكيو 

ووافقت اللجنة بالإجماع على مقترح إضافة الرياضات الخمس دفعة واحدة، بعدما تم ترشيحها العام الماضي من قبل منظمي دورة طوكيو، في ظل قوانين اللجنة الأولمبية الدولية التي تتيح للمدن مستضيفة دورات الألعاب الأولمبية تقديم مقترحات لإضافة رياضات جديدة على جدولها وفقا لشعبية تلك الرياضات في البلدان التي ستنظم هذه الألعاب.

الرياضات الخمس هي الكاراتيه، وركوب الأمواج، وتسلق الجبال، والتزلج على الألواح، ومزج بين رياضتي البيسبول والسوفتبول، وكانت ستتنافس في البداية فيما بينها لتدخل منها رياضتان فقط، وتنافست معهم قبلها لعبة الاسكواش، التي خرجت مبكرا من السباق.

رياضة التسلق 

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ستظهر لأول مرة في في الأولمبياد، بعد اختبارها في أولمبياد الشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس 2018، ودورة الألعاب الآسيوية في نفس العام،فما هي رياضة التسلق؟

رياضة التسلق تنقسم إلى 3 أقسام، الأولى وهي التسلق القيادي، ويكون على متسابقين أن يتنافسا سوياً على من يسبق الآخر في تسلق حائطين متشابهين مصنوعين خصيصاً ومثبت بهما بعض الحواجز، وفي النوع الثاني يتسلق اللاعب حائطا به بعض الصخور ويحاول الوصول لنقطة بأعلى الحائط في مسافة زمنية محددة. 




أما المنافسة الثالثة وهي تسلق الصخور فيها يحاول اللاعب تسلق الصخور المثبتة بشكل صعب على الحائط، وأن يحاول اكتشاف طريقة التسلق السليمة دون حبل مربوط بخصره.

ركوب الأمواج

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وركوب الأمواج أو الركمجة هي رياضة تظهر كذلك للمرة الأولى في الأولمبياد، وهي عبارة عن ركوب متن الأمواج المتكسرة على الشاطئ بواسطة ألواح خاصة، وستقام في طوكيو بالمحيط وليس في أحواض صناعية.

التزلج على الألواح

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رياضة أخرى ستظهر للمرة الأولى وهي التزلج على الألواح أو السكيتبوردينغ، وتعتمد على ركوب ألواح التزلج وأداء بعض الحيل بشكل استعراضي وترفيهي.

البيسبول

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وبخلاف التسلق وركوب الأمواج والتزلج على الألواح والكاراتيه، وبعدما تم رفض طلبين منفردين من كل من رياضتي البيسبول والسوفت بول، تم قبول طلب الرياضتين بعد اندماجهما سويا، وهما رياضتان شعبيتان في الدولة المنظمة اليابان، تتشابهان في كل شيء ولكن يلعب الرجال البيسبول، بينما تمارس النساء السوفتبول.


بعد احتفاء "جوجل" بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.. تعرف على الـ5 رياضات الجديدة المشاركة بالبطولة


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