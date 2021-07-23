بعد احتفاء "جوجل" بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.. تعرف على الـ5 رياضات الجديدة المشاركة بالبطولة

ويدرس منظمو أولمبياد طوكيو 2020، استخدام التكنولوجيا لحضور الجماهير مباريات البطولة، عن طريق مقاطع الفيديو المنزلية أو التسجيلات الصوتية المعدة من تسجيلات الإصدارات السابقة، بحيث يشعر الرياضيون بدعم الجمهور لهم أثناء المنافسات.

5 رياضات جديدة مشاركة في اولمبياد طوكيو

ووافقت اللجنة بالإجماع على مقترح إضافة الرياضات الخمس دفعة واحدة، بعدما تم ترشيحها العام الماضي من قبل منظمي دورة طوكيو، في ظل قوانين اللجنة الأولمبية الدولية التي تتيح للمدن مستضيفة دورات الألعاب الأولمبية تقديم مقترحات لإضافة رياضات جديدة على جدولها وفقا لشعبية تلك الرياضات في البلدان التي ستنظم هذه الألعاب.





الرياضات الخمس هي الكاراتيه، وركوب الأمواج، وتسلق الجبال، والتزلج على الألواح، ومزج بين رياضتي البيسبول والسوفتبول، وكانت ستتنافس في البداية فيما بينها لتدخل منها رياضتان فقط، وتنافست معهم قبلها لعبة الاسكواش، التي خرجت مبكرا من السباق.



