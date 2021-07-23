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منظمات حقوقية: إيران تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
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قالت منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، إن إيران تستخدم "القوة المفرطة" بشكل غير قانوني، في تصديها لاحتجاجات على خلفية شح المياه بمحافظة خوزستان الغنية بالنفط، جنوب غربي البلاد.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، أنها تأكدت من مقتل 8 أشخاص على الأقل من المتظاهرين والمارة، من بينهم مراهق، في وقت لجأت السلطات لاستخدام الذخيرة الحية لفض التظاهرات.

وقالت وسائل إعلام إيرانية ومسؤولون، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، من بينهم شرطي ومتظاهر، متهمة "انتهازيين" و"مثيري شغب" بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.

واعتبرت منظمة العفو أن "قوات الأمن الإيرانية نشرت بشكل غير قانوني القوة، بما يشمل إطلاق الذخيرة الحية وخرطوش الصيد، لسحق تظاهرات سلمية في غالبيتها".

وأوضحت أن تحليلا لتسجيلات مصورة للاحتجاجات وروايات شهود عيان، "يشير إلى أن قوات الأمن استخدمت أسلحة أوتوماتيكية فتاكة وبنادق تستخدم ذخيرة عشوائية بطبيعتها، والغاز المسيل للدموع".

ومن جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان منفصل، إن السلطات الإيرانية استخدمت على ما يبدو "القوة المفرطة ضد المتظاهرين" وإن على الحكومة إجراء "تحقيق شفاف" في الوفيات.

وقالت الباحثة في شؤون إيران لدى "هيومن رايتس ووتش"، تارا سبهري فر، إن "السلطات الإيرانية لديها سجل مقلق للغاية من الرد بالرصاص على متظاهرين مستائين إزاء تفاقم الصعوبات الاقتصادية وتدهور الظروف المعيشية".

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