نوريتش سيتي يتعاقد مع ليام جيبس

أبرم نادي نورويتش سيتي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، صفقة ضم لاعب خط الوسط الشاب ليام جيبس من إبسويتش تاون.





ووقع جيبس /18 عاما/، الذي شارك في مباراة واحدة فقط مع إبسويتش تاون في دوري البطولة الإنجليزية، عقدا لمدة أربعة أعوام مع نورويتش سيتي.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب الشاب سينضم في البداية إلى قطاع التطوير والأكاديمية في نورويتش سيتي.





وقال جيبس في تصريحات لموقع نادي نورويتش سيتي :"هي خطوة جديدة بالنسبة لي في مسيرتي. واتطلع إلى استغلالها بأفضل شكل وذلك باستعراض موهبتي، وأتمنى أن أتمكن من مساعدة النادي في مواصلة التقدم."





وأضاف :"نورويتش معروف باستقطاب اللاعبين الشبان، واتطلع إلى أن أكون الوجه المقبل في الفريق الأول."



