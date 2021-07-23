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الكويت تسجل إصابة 987 بكورونا و9 وفيات

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 389 ألفاً و868 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 2264.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"، موضحا أن عدد الحالات في العناية المركزة 316 حالة.

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