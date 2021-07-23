محافظ بني سويف: لا زيادة في أجرة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، عدم زيادة الأجرة المقررة والسابق العمل بها "دون زيادة" بسبب تحريك أسعار مواد الوقود "السولار والبنزين"، لافتًا إلى أن الزيادة طفيفة جدًا "25 قرش فقط".



وعقد محافظ بني سويف، اجتماعًا، بمسؤولى المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، للتأكيد على عدم زيادة الأجرة المقررة والسابق العمل بها "دون زيادة" سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس أو التاكسي، والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية،منعا للاستغلال أوالمغالاة في الأجرة، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدًا "25 قرش فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونية الماضي بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي.



كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن، وكلف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية،مؤكدا على أنه لن يسمح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددا على تفعيل كافة خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية والبوابة الإليكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.



ويأتي ذلك في ضوء المتابعة اليومية لكل المستجدات التي تتعلق بحياة المواطنين في كافة المناحي، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، تعديل أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي "يوليوسبتمبر"بزيادة طفيفة بقيمة 25 قرشا عن الأسعار،التي تم العمل بها في الربع " أبريل يونيه"،وذلك اعتبارا من صباح"اليوم الجمعة"،والتي تضمنت تحديد: 675 قرشا لتر بنزين أوكتين" 80ـ"، و800قرشلتر بنزين أوكتين "92"، و900 قرشلتر بنزين أوكتين "95"



كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار عند 675 قرشًا للتر وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع،بجانب تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.



