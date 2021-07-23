Advertisements

نزوح أكثر من مليون شخص.. تحذير أممى بسبب هجمات الجهاديين ببوركينا فاسو

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
Advertisements

صرح المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بابار بالوش، اليوم الجمعة، أن العنف وهجمات الجماعات الجهادية في بوركينا فاسو، أجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان خلال عامين.

وقال بالوش، خلال إفادة صحفية: "وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن حكومة بوركينا فاسو الصادرة هذا الأسبوع، فقد نزح أكثر من 1.3 مليون شخص في غضون عامين فقط؛ ستة في المئة من سكان بوركينا فاسو، حاليا، نازحون داخليا".

وأشار إلى أن هجمات الجماعات الجهادية في بوركينا فاسو على المدنيين أصبحت أكثر تواترا وأكثر عنفا، ما أدى إلى نزوح جماعي للناس؛ في الوقت نفسه، فإن معدلات إعادة التوطين لا تتناقص. في النصف الأول من عام 2021، فر 237 ألف شخص من منازلهم في أجزاء مختلفة من بوركينا فاسو، بزيادة حادة مقارنة بـ96 ألفاً تم تسجيلهم في النصف الثاني من عام 2020.

كما أعربت المفوضية عن القلق إزاء تزايد أعداد الأشخاص الذين أجبروا على عبور الحدود من بوركينا فاسو بحثاً عن الأمان، منذ يناير من هذا العام، فر أكثر من 17.5 ألف شخص إلى البلدان المجاورة، ما ضاعف العدد الإجمالي للاجئين من هذا البلد في ستة أشهر فقط. وتواصل دول المنطقة استضافة أكثر من 38 ألف لاجئ وطالب لجوء من بوركينا فاسو.

ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة قضية النازحين داخل بوركينا فاسو واللاجئين خارجها، ولا سيما في مالي والنيجر المجاورتين.

أخبار تهمك

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ 35 دقيقة

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ ربع ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ نصف ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

04:15 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

01:23 م

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان