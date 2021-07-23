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شروط حفلة جورج وسوف في السعودية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودى
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كشفت الشركه المنظمه للحفلات الغنائيه في المملكةالعربيه السعوديه للفنان جورج وسوف و الفنانه يسرا عن الشروط التي وضعتها الشركه أمام الحاضرين في الحفله.

 
وأعلنت عن الشروط التي وضعتها وهي "الحصول علي لقاح فيرس كورونا، لن يسمح بدخول أي زائر إلي الموقع من غير تطبيق توكلنا، يمنع حضور الأطفال من سن (١٢ سنه)،وعدم حضور الكبار من سن (٦٥سنه وأكثر)، تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المكان، الألتزام بالإجراءات الأحترازيه .

نشر جورج عبر صفحته الشخصيه "تويتر" قائلا "لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي.. يوم الجمعة 23/ 7بجدة".



الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان جورج وسوف"ياه عالزمن" من أخراج فادي حداد، كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفي شكري، توزيع أحمد أمين.

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