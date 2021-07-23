كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

يرفض باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رحيل نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وأكد كارتيرون لإدارة الزمالك أنه يرفض رحيل حارس مرماه محمود عبد الرحيم جنش خاصة أنه من العناصر المميزة في الفريق.





ويرغب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فى بقاء اللاعب خلال الموسم القادم، ويكون متواجد فى مركز حراسة مرمي الأبيض.





ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز فى أغسطس المقبل.



