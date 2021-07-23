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إخماد حريقاً إندلع في منزل بمنطقة بين السرايات

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في منزل، بمنطقة بين السرايات، وسط المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا مفاده بإندلاع حريق هائل داخل منزل بمنطقة بين السرايات.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، لإخماد ألسنة اللهب.


وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.


ونتج عن الحريق انهيار المنزل، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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