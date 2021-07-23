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عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا استنكرت من خلاله ما قاله المطرب إيمان البحر درويش عبر لايف له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء البيان كالآتي: "تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين"

وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أن رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

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