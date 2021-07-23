عاجل.. السيسي يتسمع لشرح من رئيس الحكومة حول مشروع "معًا نبني المستقبل" بالإسكندرية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية.

