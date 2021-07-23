محافظ قنا : لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تحريك سعر البنزين وحملات مكثفة لضبط المخالفين



كلف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة، وذلك بعد إعلان زيادة الوقود اليوم الجمعة، للتأكد من عدم زيادة تعريفة ركوب السيارات، مع وضع الملصق الخاص بسيارت السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.



وأكد محافظ قنا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الاجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.



هذا ووجه محافظ قنا كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من ادارة مرور قنا ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.



وأضاف "الداودي" أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا ١٥٥٤١ و٣٣٣٧٢٩١ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.