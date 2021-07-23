Advertisements

محافظ قنا : لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تحريك سعر البنزين وحملات مكثفة لضبط المخالفين

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements

كلف  اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة، وذلك بعد إعلان زيادة الوقود اليوم الجمعة، للتأكد من عدم زيادة تعريفة ركوب السيارات، مع وضع الملصق الخاص بسيارت السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة. 

وأكد محافظ قنا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الاجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

هذا ووجه محافظ قنا كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من ادارة مرور قنا ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأضاف "الداودي" أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا  ١٥٥٤١  و٣٣٣٧٢٩١ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ نصف ساعة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 19 ساعة

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

04:15 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

01:23 م

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان