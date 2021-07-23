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"مدبولي": نتبنى برنامجا استثنائيا لتحقيق طفرة كبيرة بالبنية الرئيسية منذ 2015

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتبني برنامجا استثنائيا لتحقيق طفرة كبيرة في البنية الرئيسية منذ عام 2015، وعلى رأسها محاور الطرق.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الإيكونوميست أكدت في تقرير لها الشهر الجاري استمرار زيادة انفاق مصر على الطرق والبنية الأساسية وما له من تأثير على النمو الاقتصادي واتاحة فرص التنمية بصورة مختلفة على جميع المجالات.

وتابع، أننا نعمل على إنشاء 7 آلاف كم من الطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى رفع كفاءة 5 آلاف كيلو أخرى من الطرق، موضحًا أن هذا المشروع يستغرق نحو 12 شهرا.

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مدبولي الفجر الحكومة البنية الاساسية

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