رئيس جامعة جنوب الوادي: ثورتا يوليو ويونيو غيرتا تاريخ مصر



بعث الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدم لسيادته خلالها التهنئة بمناسبة الذكرى ال ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيده متمنيا لسيادته والشعب المصرى العظيم كل تقدم وازدهار فى ظل القياده الحكيمة التى تسعى قدما لتحقيق التنمية والرخاء للمواطن المصرى.. واكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة ان مصرنا العزيزة وهى فى ظلال الجمهورية الجديدة تؤكد على ان كلا الثورتين كان لهم دور تاريخى فى تغير مسار الحياة السياسيه والاقتصادية والاجتماعية فى مصر واعادة الحرية والكرامه للشعب المصرى وساهمت فى التنمية وبناء مصر الحديثه وبناء مصر الجديده فى عهد فخامتكم.. كل عام وسيادتكم ومصر بخير ورفاهية فى ظل قيادة فخامتكم الرشيده..رئيس جامعة جنوب الوادى يؤكد ان ثورة يوليو وثورة يونيو غيرتا تاريخ مصر. بعث الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدم لسيادته خلالها التهنئة بمناسبة الذكرى ال ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيده متمنيا لسيادته والشعب المصرى العظيم كل تقدم وازدهار فى ظل القياده الحكيمة التى تسعى قدما لتحقيق التنمية والرخاء للمواطن المصرى.. واكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة ان مصرنا العزيزة وهى فى ظلال الجمهورية الجديدة تؤكد على ان كلا الثورتين كان لهم دور تاريخى فى تغير مسار الحياة السياسيه والاقتصادية والاجتماعية فى مصر واعادة الحرية والكرامه للشعب المصرى وساهمت فى التنمية وبناء مصر الحديثه وبناء مصر الجديده فى عهد فخامتكم.. كل عام وسيادتكم ومصر بخير ورفاهية فى ظل قيادة فخامتكم الرشيده..