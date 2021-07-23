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بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك المخرج عمرو سلامة عدد من الصور له جمعته بزوجته أثناء قضائهم شهر العسل بتنزانيا وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "سلامة" مع زوجته في بعض الصور الرومانسية وكتب تعليقا قائلا: "ايامنا كلها عسل وتبقى دائما وابدا قمري”.

وكان المخرج عمرو سلامة قد احتفل مؤخرا بعقد قرانه وذلك بحضور عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

وشارك "سلامة" مؤخرا عدد من الصور من حفل زفافه وكتب تعليقا قائلا: "مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلت لها "حتى تحترق النجوم".
بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا
بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا
بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا
بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا
بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا
بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا
بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا
بصور رومانسية.. عمرو سلامة يستمتع بشهر العسل في تنزانيا

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