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عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تطور مشاركة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لا يرغب في بقاء محمود عبد المنعم كهربا مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وواصل المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أبدى عدم اقتناع ببقاء محمود عبد المنعم كهربا مع الأحمر في الموسم الجديد.

وشارك كهربا أساسيًا لأول مرة مع الأهلي منذ فترة طويلة أمام البنك الأهلي بسبب مشاركة طاهر محمد طاهر وصلاح محسن مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، ولم يقدم كهربا الأداء المنتظر منه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

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موسيماني كهربا في أولمبياد طوكيو الاهلي

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