Advertisements

المجند الذي التقى السيسي في العلمين: "مكنتش أحلم اتكلم مع الرئيس" (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المجند أيمن قنديل، الذي التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بدراجته بالعلمين، إنه لم يكن يصدق نفسه أنه يتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويسير بجواره، معقبًا: "كفاية أني كنت ماشي جنب سيادة الرئيس مش عايز حاجة تاني".

وأضاف "قنديل"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس خلال حواره معه سأله عما يريده، فطلب منه توفير مكتبة صغيرة أو مشروع كبير له، معقبًا: "كنت مبسوط جدًا للقائي بالرئيس وأني ماشي جنبه وبتكلم معاه، مكنتش احلم أن الرئيس يقولي أنت عايز إيه".

وأعرب، عن أمله أن يلتقي الرئيس مرة أخرى عقب نجاحه ليؤكد له أنه اجتهد ونجح وكان عند حسن ظن الرئيس به.

ووجه المجند عقب تسلمه عقد المكتبة التي طلبها من أعضاء حزب مستقبل وطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، الشكر للرئيس السيسي، معقبًا: "دي حاجة مش جديدة على حضرتك أنك تقف سند لشباب البلد وألف شكر وربنا يوفقك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ نصف ساعة

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"نحمده": "مانصحش أي ست تشتغل.. هتتعب كتير وزوجها هيرمي عليها الليلة بحالها"

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

"السيسي" لـ رئيس ميناء دمياط: "عايز أسألك سؤال واحد".. والأخير يرد

نجل شعبان عبدالرحيم يكشف عن آخر ما أوصاه به قبل وفاته

عايدة رياض: "إحنا بنعشق الرئيس السيسي" (فيديو)

لبنى عبد العزيز في حوار لـ"الفجر الفني": خالي ضربني بالقلم لما قولتله عايزة أمثل.. ومبسوطة من "السيسي"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

04:15 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

01:23 م

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان