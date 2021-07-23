تهديد انتهى بـ"كارثة".. خادمة في البيوت سر حريق منزل بين السرايات

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة أن شابا يدعى "كريم.م"، تشاجر مع والدته صباح اليوم الجمعة، لرفضه عملها "خادمة بالبيوت"، مهددًا إياها بإشعال النيران في المنزل في حالة خروجها.





وأضافت التحريات أن السيدة رفضت تلبية رغبة نجلها.. " هروح أشتغل آمال أصرف عليك أنت واخوك منين".





وبينت التحريات أنه بعد خروج السيدة من منزلها نفذ الابن العاق تهديده، وأشعل النيران في مسكنهم، قبل أن يفر هاربا.





لحظة إندلاع النيران داخل المنزل، حاول سكان الشارع، إخماد ألسنة اللهب لكن محاولتهم باءت بالفشل، ما دفع أحد الأهالي إلى التوجه إلى مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة للابلاغ.









تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا مفاده بإندلاع حريق هائل داخل منزل بمنطقة بين السرايات.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، لإخماد ألسنة اللهب.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.





ونتج عن الحريق انهيار المنزل، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









