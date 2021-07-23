غداً السبت.. تعرف على جدول منافسات اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو

سيلعب بعض اللاعبين واللاعبات من البعثة المصرية منافسات عديدة غداً السبت، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو .









وتشارك البعثة المصرية في منافسات 10 رياضات مختلفة انطلاقاً من الواحدة والنصف فجر السبت بتوقت مصر وحتى ظهر اليوم.









ويأتي جدول مواعيد منافسات المصريين ليوم السبت في أولمبياد طوكيو كالتالي:









(رماية) الزهراء محمد - بندقية هوائية 10 متر – تصفيات.. 1:30 فجر السبت 24 يوليو.





(جمباز فني) عمر العربي فردي رجال.. 3:00 فجر السبت 24 يوليو .





(ريشة طائرة) أدهم حاتم وضحى هاني - زوجي مختلط.. 3:20 فجر السبت 24 يوليو.





(تنس طاولة) عمر عصر ودينا مشرف - زوجي مختلط دور 16.. 5:00 صباح السبت 24 يوليو..





(سلاح) محمد عامر × الأمريكي داريل هومير - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"..5:20 صباح السبت 24 يوليو..





(تنس) ميار شريف - الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون.. 5:30 صباح السبت 24 يوليو..





(سلاح) زياد السيسي × فينيامين ريشيتنيكوف - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم".. 5:45 صباح السبت 24 يوليو..





(رماية) سامي عبد الرازق - مسدس هوائي 10 متر – تصفيات.. 6:00 صباح السبت 24 يوليو..





(سلاح) مهاب سامر × ساندرو بازادزي - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"..6:10 صباح السبت 24 يوليو..





(تايكوندو) نور عبد السلام - دور 16 وزن -49 كجم "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم".. 6:30 صباح السبت 24 يوليو..





(رماية) مسدس هوائي 10 متر (سامي عبد الرازق) "حال وصول للنهائي".. 8:30 صباح السبت 24 يوليو..





(تنس طاولة) يسرا حلمي - فردي سيدات.. 9:30 صباح السبت 24 يوليو..





(ريشة طائرة) هادية حسني وضحى هاني - زوجي مختلط..11:00 صباح السبت 24 يوليو..





(كرة يد) مصر × البرتغال.. 12:30 م ظهر السبت 24 يوليو..





(سباحة) فريدة عثمان - 100 متر فراشة تصفيات.. 12:33 ظهر السبت 24 يوليو..





(سباحة) مروان القماش - 400 متر حرة تصفيات.. 12:49 صباح السبت 24 يوليو..