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غداً السبت.. تعرف على جدول منافسات اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيلعب بعض اللاعبين واللاعبات من البعثة المصرية منافسات عديدة غداً السبت، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو .


وتشارك البعثة المصرية في منافسات 10 رياضات مختلفة انطلاقاً من الواحدة والنصف فجر السبت بتوقت مصر وحتى ظهر اليوم.


ويأتي جدول مواعيد منافسات المصريين ليوم السبت في أولمبياد طوكيو كالتالي:


(رماية) الزهراء محمد - بندقية هوائية 10 متر – تصفيات..  1:30 فجر السبت 24 يوليو.

(جمباز فني) عمر العربي فردي رجال.. 3:00  فجر السبت 24 يوليو .

(ريشة طائرة) أدهم حاتم وضحى هاني - زوجي مختلط.. 3:20  فجر السبت 24 يوليو.

(تنس طاولة) عمر عصر ودينا مشرف - زوجي مختلط دور 16..   5:00  صباح السبت 24 يوليو.. 

(سلاح) محمد عامر × الأمريكي داريل هومير - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"..5:20  صباح السبت 24 يوليو.. 

(تنس) ميار شريف - الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون.. 5:30  صباح السبت 24 يوليو.. 

(سلاح) زياد السيسي × فينيامين ريشيتنيكوف - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم".. 5:45  صباح السبت 24 يوليو.. 

(رماية) سامي عبد الرازق - مسدس هوائي 10 متر – تصفيات.. 6:00  صباح السبت 24 يوليو.. 

(سلاح) مهاب سامر × ساندرو بازادزي - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"..6:10 صباح السبت 24 يوليو.. 

(تايكوندو) نور عبد السلام - دور 16 وزن -49 كجم "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم".. 6:30  صباح السبت 24 يوليو.. 

(رماية) مسدس هوائي 10 متر (سامي عبد الرازق) "حال وصول للنهائي".. 8:30 صباح السبت 24 يوليو.. 

(تنس طاولة) يسرا حلمي - فردي سيدات.. 9:30  صباح السبت 24 يوليو.. 

(ريشة طائرة) هادية حسني وضحى هاني - زوجي مختلط..11:00  صباح السبت 24 يوليو.. 

(كرة يد) مصر × البرتغال.. 12:30 م ظهر السبت 24 يوليو.. 

(سباحة) فريدة عثمان - 100 متر فراشة تصفيات.. 12:33  ظهر السبت 24 يوليو.. 

(سباحة) مروان القماش - 400 متر حرة تصفيات.. 12:49  صباح السبت 24 يوليو.. 

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في أولمبياد طوكيو جدول منافسات اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو

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