Advertisements

الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements

اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان المحافظة شهدت فى اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرآ من أبناء محافظة بورسعيد وزائريها بالحدائق العامة والمتنزهات وشواطىء بورسعيد وبورفؤاد.

وأشاد عدد من زائرى محافظة بورسعيد بالمستوى الجمالى والحضارى الذى لمسوه فى الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد والفنادق والقرى السياحية، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت تطورآ كبيرآ فى مجال الخدمات السياحية، والتى تلبى احتياجات الزائرين السياحية والترفيهية.

هذا وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الاشغالات بالأحياء، لتحقيق مظهر حضارى لائق خلال أيام العيد، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة لاستقبال أى شكاوى أو أزمات خلال العيد لسرعة التعامل معها.
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى
الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى

أخبار تهمك

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 15 ساعة

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ 38 دقيقة

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

04:15 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

01:23 م

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

04:30 م

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان