الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد تشهد إقبالا كبيراً رابع أيام عيد الأضحى



اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان المحافظة شهدت فى اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرآ من أبناء محافظة بورسعيد وزائريها بالحدائق العامة والمتنزهات وشواطىء بورسعيد وبورفؤاد.



وأشاد عدد من زائرى محافظة بورسعيد بالمستوى الجمالى والحضارى الذى لمسوه فى الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد والفنادق والقرى السياحية، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت تطورآ كبيرآ فى مجال الخدمات السياحية، والتى تلبى احتياجات الزائرين السياحية والترفيهية.



هذا وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الاشغالات بالأحياء، لتحقيق مظهر حضارى لائق خلال أيام العيد، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة لاستقبال أى شكاوى أو أزمات خلال العيد لسرعة التعامل معها.