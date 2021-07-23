غرفة العمليات ببورسعيد: لا شكاوى في اليوم الثالث لعيد الأضحى



كما أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بحملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تكثيف حملات النظافة بالأحياء للحفاظ على المظهر الجمالى خلال عيد الأضحى.



وأشار " المحافظ " إلى أن اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك لم يشهد أى شكاوى أو أزمات بكافة أحياء المحافظة، كما شهد إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وزراها للاستمتاع بأجواء العيد فى مختلف المناطق السياحية ببورسعيد والأسواق الحضارية.

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى شكاوى خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات بالمحافظة.وأوضح "المحافظ" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بغرفة العمليات بالمحافظة والأحياء.