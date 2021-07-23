محمد صلاح يسعى لخوض تحدي جديد خارج ليفربول

كشفت بعض التقارير الصحفية أن يسعى النجم محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي للرحيل عن الريدز لخوض تحدي جديد لذلك يفكر في الذهاب لنادي آخر.





ووفقاً لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح يحرص على تعزيز مسيرته بالبحث عن تحد جديد بشكل أكبر.









وأضافت الصحيفة، أن صاحب الـ29 عام لا يرى أن نهاية مشواره ستكون في "انفيلد" الملعب الخاص بليفربول.









وتابعت الصحيفة أن من المنطقي بالنسبة لليفربول أن يستفيد من محمد صلاح ببيعه في الوقت الحالي مع اقترابه من سن 30 عاما.









ونصحت الصحيفة بأن يتم استثمار أموال بيع صلاح في شراء لاعب جديد يفيد الريدز لسبع أو ست سنوات قادمة.









جدير بالذكر أن سينتهي عقد صلاح مع الريدز في شهر يونيو 2023, وشارك النجم المصري حتى الآن بقميص الريدز في 203 مباراة على مدار أربع مواسم سجل فيهم 125 هدف.