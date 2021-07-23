Advertisements

محمد صلاح يسعى لخوض تحدي جديد خارج ليفربول

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت بعض التقارير الصحفية أن يسعى النجم محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي للرحيل عن الريدز لخوض تحدي جديد لذلك يفكر في الذهاب لنادي آخر.
 

ووفقاً لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح يحرص على تعزيز مسيرته بالبحث عن تحد جديد بشكل أكبر.


وأضافت الصحيفة، أن صاحب الـ29 عام لا يرى أن نهاية مشواره ستكون في "انفيلد" الملعب الخاص بليفربول.


وتابعت الصحيفة أن من المنطقي بالنسبة لليفربول أن يستفيد من محمد صلاح ببيعه في الوقت الحالي مع اقترابه من سن 30 عاما.


ونصحت الصحيفة بأن يتم استثمار أموال بيع صلاح في شراء لاعب جديد يفيد الريدز لسبع أو ست سنوات قادمة.


جدير بالذكر أن سينتهي عقد صلاح مع الريدز في شهر يونيو 2023, وشارك النجم المصري حتى الآن بقميص الريدز في 203 مباراة على مدار أربع مواسم سجل فيهم 125 هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صلاح ريال مدريد برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 19 ساعة

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 16 ساعة

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

صحف العالم تتغنى بمحمد صلاح بعد موقعة كارديف: عاد للتألق من جديد

ميرور: محمد صلاح يفكر في الرحيل عن ليفربول بسبب لاعب إسرائيلي

أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019

5 لاعبين مرشحين لمزاملة محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح قد يرحل عن ليفربول

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

04:15 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

01:23 م

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان