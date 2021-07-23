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شيما الحاج تبهر جمهورها بصور من رحلتها في دبي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة شيما الحاج عدد من الصور لها أثناء رحلتها في دبي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الحاج" بملابس صيفية أنيقة حيث ارتدت جيب باللون الأخضر وتيشيرت وتفاعل معها الجمهور من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.

وغيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، تظهر به في التتر مسلسل «هي» لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن ابتعاد دام أكثر من عامين عقب أزمة فيديوهات التي اتهمت فيها بممارسة الرذيلة مع المخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت لها من الرقابة الإدارية العام الماضي والقبض عليها بتهمة الاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة.
شيما الحاج تبهر جمهورها بصور من رحلتها في دبي
شيما الحاج تبهر جمهورها بصور من رحلتها في دبي
شيما الحاج تبهر جمهورها بصور من رحلتها في دبي
شيما الحاج تبهر جمهورها بصور من رحلتها في دبي
شيما الحاج تبهر جمهورها بصور من رحلتها في دبي
شيما الحاج تبهر جمهورها بصور من رحلتها في دبي

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