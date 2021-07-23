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دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفلت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ بعيد ميلاد والدتها التي تعيش بعيدة عنها، ونشرت عبر صفحتها الخاصّة على أحد مواقع التواصل صورة تجمعهما.

وعلّقت بكلمات مؤثرة: "الصورة المفضلة لدي لنا، عيد ميلاد سعيد مام، أشتقت إليك كثيراً، وأطوق لأراك ونقضي أوقات لا تنتهي معاً.. سآتي قريباً لأكون بين يديك، أحبك".

وقد بدا الشبه واضحاً بين الإثنتين، وأكد المتابعون على هذا الشبه، مثنين على جمالهما ومتمنين لهما اللقاء القريب.

وكانت نشرت دانييلا تزامناً مع حلول عيد الأب، مقطع فيديو مؤثر على صفحتها الخاصّة، للقطات تجمعها بأبيها ولفيديو قديم له من أيام شبابه، يوثق لحظات فرح وحبّ وإشتياق تجمع الإثنين. وعلّقت دانييلا على الفيديو: "بطلي، لا أطيق الإنتظار حتّى أراك"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، متمنين لهما اللقاء القريب.

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