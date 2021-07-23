حورية فرغلي تستعيد جمال ملامحها بهذه الإطلالة

ظهرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".



نشرت حورية صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلا "أيام زمان" وهي التي حصلت علي تفاعل من المتابعين والعديد من التعليقات المختلفه.



وتستعد الفنان حوارية فرغلي لتصوير مسلسلها الجديد بعنوان "أيام وبنعشها" وهو من إنتاج صادق الصباح، وإخراج محمد أسامة، وتأليف سماح الحريري، وينتمي المسلسل لنوعية الـ45 حلقة.