يد مصر تواجه البرتغال في أولى مبارياتها بأولمبياد طوكيو

يخوض المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في أولمبياد طوكيو باحثاً عن إنجاز جديد يضاف إلي السجل الحافل لأحفاد الفراعنة على الصعيد الدولي بعد أن أصبحت كرة اليد المصرية قوة لا يستهان بها على مستوى جميع المراحل السنية سواء الناشئين أو الشباب أو الكبار.





وتأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو بعد تتويجه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على المنتخب التونسي مستضيف البطولة بنتيجة 27 /23 في المباراة النهائية التي جمعتهما في صالة قصر الرياضة برادس، وتوج وقتها يحيي الدرع بجائزة أفضل لاعب في البطولة ومحمد سند بجائزة أفضل جناح أيمن.





ويلعب الفريق المصري ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.





وكان الإنجاز الأكبر للفراعنة في الأولمبياد هو الحصول على المركز السادس مرتين في نسختي 1996 و 2008.





ويبدأ المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في الأولمبياد بمواجهة البرتغال يوم 24 تموز/يوليو ثم الدنمارك يوم 26 تموز/يوليو واليابان 28 تموز/يوليو ثم السويد 30 تموز/يوليو وأخيراً البحرين في الأول من آب/أغسطس.





ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولي لدور الثمانية الإقصائي. ويحلم أحفاد الفراعنة بالتأهل للمربع الذهبي والمنافسة على ميدالية في تلك النسخة من الأولمبياد.





ويعول روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني الإسباني للمنتخب المصري في تلك النسخة على حالة التجانس التي وصل إليها أحفاد الفراعنة بجانب كتيبة مميزة من النجوم مثل علي زين الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني قبل أيام، وكذلك الحال بالنسبة ليحيي الدرع وأحمد الأحمر ومحمد سند وإبراهيم المصري بجانب ثنائي حراسة المرمي كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار.





وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قائمة منتخب الفراعنة الذي سيشارك في الأولمبياد، وهي تضم 16 لاعباً هم هنداوي والطيار ومحمد على وعمر الوكيل "بكار" ويحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام "دودو" وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ووسام سامي نوار وأحمد عادل.





ويتكون الجهاز الفني من الأسباني باروندو المدير الفني وأنطونيو يورينتي مدرب مساعد وفينيو لوزرت مدرب حراس المرمى والدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب ونور أبو زيد مدير المنتخب.





وخاض المنتخب المصري خمس مواجهات ودية في أوروبا استعدادا للأولمبياد، حيث فاز على كرواتيا 31 / 28، قبل أن يخسر من إسبانيا بنتيجة 30 / 29، ثم خسر أمام فرنسا بنتيجة 30 /31 ثم فاز على البرازيل بنتيجة 32 / 25، ثم خسر أمام ألمانيا 27 / 29.





وتعد كرة اليد هي اللعبة الشعبية الثانية في مصر بعد كرة القدم خاصة مع التطور الرهيب الذي طغى على تلك اللعبة منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث احتل أحفاد الفراعنة المركز الرابع في بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا عام 2001 ليصبح اول منتخب غير أوروبي يتأهل للمربع الذهبي في بطولات العالم ويفتح الباب أمام إنجازات العرب وتبعته تونس التي وصلت لهذا الدور في بطولة 2005.





وتملك مصر تاريخاً طويلاً في كرة اليد حيث كانت البداية عبر الظهور بمونديال 1964 ثم غابت لفترة طويلة قبل أن تظهر في مونديال 1993 بالسويد ونسخة 1995 في آيسلندا ثم جاء الإنجاز الأولمبي في نسخة 1996 حيث احتل الفريق المصري المركز السادس.





وحققت المنتخبات المصرية إنجازات كبيرة في كرة اليد حيث فاز منتخب الشباب تحت 19 عاماً ببطولة العالم التي أقيمت بمقدونيا عام 2019 وقبلها فاز المنتخب المصري تحت 21 عاما ببطولة العالم عام 1993 التي أقيمت بالقاهرة.





وأكد خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد المصري السابق أن منتخب بلاده وقع في مجموعة قوية وصعبة في أولمبياد طوكيو 2020.





وقال العوضي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجموعة مصر تضم منتخبات قوية مثل السويد والدنمارك.





وأضاف أن منتخب مصر قدم مباريات قوية في الفترة الأخيرة خاصة أمام السويد "وأي مواجهة سيفوز بها الفراعنة ستكون عامل الحسم للتأهل للدور الثاني"، وشدد على أن "لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق رغم صعوبة المهمة".





وشدد العوضي على أن مصر مرشحة للتأهل للدور الثاني بكل ما تملكه من إمكانيات، مشيرا إلى قدرة الفراعنة على تحقيق الحلم والتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو.



