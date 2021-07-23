بسبب الإصابة.. بسنت حميدة تعلن انسحابها من أوليمبياد طوكيو

أعلنت بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني الأول المصري لألعاب القوى، انسحابها من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي انطلقت اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس (آب) المقبل، للإصابة.





وكتبت بسنت على صفحتها الشخصبة فيس بوك "الأزمة التي مررت بها كانت كبيرة وصعبة، لكن وبفضل الله كان هناك أناس كثيرون يقفون إلى جانبي وأرسلت لي رسائل تحفيز، لم أكن أتخيل كل هذا الدعم".





وأضافت "هذا الدعم جاء في الوقت الذي أمر فيه بأصعب الفترات في حياتي، وأحمد الله على كل شيء".





وتابعت في بيانها "أؤمن تماماً أنها البداية في مشواري الرياضي وليست النهاية رغم صعوبة الموقف.





التأهل إلى أوليمبياد طوكيو كان نعمة عظيمة وكذلك الإصابة المفاجأة وعدم القدرة على المشاركة، وأنا سعيدة على كل حال بكل خطوة في مرحلة التأهيل الأوليمبي وإن كانت لم تكتمل في مرحلتها الأخيرة، لكني كنت سعيدة بهذه الرحلة".





وكانت بسنت حميدة التي سبق وتأهلت لمنافسات طوكيو في سباق 200 متر عدو، تعرضت لإصابة بتمزق عضلي خلال معسكرها بالقاهرة، ما أبعدها عن الأوليمبياد.