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بسبب خلافات سابقة .. مصرع شاب على يد تاجر خردة فى الغربية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع شاب متأثرا بأصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض على يد بائع خردة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة مجدى إيهاب عنبة فى الثلاثينات من عمره مقيم قرية سندسيس بطعنة نافذة من سلاح أبيض على يد بائع خردة ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الكبرى، إلى محل البلاغ وبالتحقيق تبين أن السبب وراء الحادث وجود سابقة بينهم منذ 4 سنوات وترصد فيها المتهم لقتل المجنى عليها بسلاح أبيض وفر هاربا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، كما ألقت مباحث مركز المحلة على المتهم وإيداعه فى ديوان عام القسم لحين عرضه على النيابة المختصة وأستكمال التحقيقات معه.

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