محافظ جنوب سيناء: الشهر الجاري أخر موعد لاستيفاء المستندات الخاصة بملفات التصالح

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن أخر موعد لاستيفاء المستندات الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء هو 31 من شهر يوليو الجاري، في ظل قانون 17لسنه 2019 وتعديلاته، لافتًا إلى أن اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، تقوم بمراجعة كافة المستندات والبت فيها أول بأول.



وأكد جنوب سينا، أنه حريص على بحث جميع المحاور المتعلقة بهذا الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بكافة مدن المحافظة، وسبل تذليلها، يجري تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة وفقًا لأحكام قانون التصالح، وجرى التوجيه بالإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين.



وناشد محافظ جنوب سيناء المواطنين بسرعة التوجه إلي مجالس المدن لاستيفاء المستندات الناقصة والمطلوبة بملف التصالح الخاص بهم، والذي تم التقدم به بمجالس المدن بالمحافظة، لأنه في حالة عدم استيفاء باقي المستندات المطلوبة سوف يتم رفض طلب التصالح.

