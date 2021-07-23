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السيسي: مشروع "حياة كريمة" فضل من ربنا علينا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هو فضل من ربنا على مصر، مؤكدًا أنه أمر غير مسبوق.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، " هذا المشروع هو فضل من ربنا علينا وأمر غير مسبوق ولو عملناه صح هنكون عملنا أمر غير مسبوق".

وتابع "لابد أن تدخل مجموعات العمل في حياة كريمة في توقيت واحد حتى تعرف الناس حجم العمل الذي تقوم به الدول وكل ضابط معني، وأنا نفسي هدخل وأشوف هذه القرى والمراكز، وبحلم أن هذه الحاجة تكون معمولة ترضي ربنا وترضينا".

واستطرد "لابد أن يكون هناك لامركزية في القرار، يقدر رئيس الشعبة أو نائبه أو ضابط اقل في الرتبة عنده فكرة يقولنا ولكن لازم نعمل سياق عام لما يتم تفكيره فيما يتعلق بتبطين الترع أو تحسين شبكة الصرف أو رفع كفاءة المباني، وبفضل الله لن نخرج من أي قرية إلا لما تكون حالة تانية خالص، عايزين نعمل مسابقة لأفضل مركز وأفضل محافظة وأفضل قرية ونضع رقم معتبر للي هيتعمل، الدولة أخذت مهمة وجريت عليها وهذا الجهد الناس قدرته".


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