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تشريح جثة سيدة عثروا عليها في ظروف غامضة بشقة بالتجمع الأول
الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:37 م
هايدي شعبان
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتشريح جثة سيدة، تم العثور عليها في ظروف غامضة داخل شقة بالتجمع الأول، كما أمرت بتقريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
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