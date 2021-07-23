Advertisements

صحة كفرالشيخ تكشف حقيقة وجود "جاز" في مياه الشرب

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه قد ورد إلي إدارة صحة البيئة بالمديرية إتصالات من مواطنى وأهالى قرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين بوجود رائحة غريبة (جاز) وعكارة فى المياه، وعلي الفور قامت إدارة صحة البيئة بالتحرك بمعرفة فريق صحة البيئة ومراقبى الإدارة إلى قرية المنشأة الكبرى.

وأضافت سلام، أنه قد تم قياس الكلور فى المياه وتبين أنه 1.5 جزء فى المليون وأن المياه ليس بها عكارة، فتم التوجه إلى محل الشكوى بقرية كفر المرازقة حيث تبين أن المياه ضعيفة جدا وبها رائحة غريبة (جاز) ووجود عكارة بالمياه، وبالمرور بالقرية تبين أن القرية فى خطة تطوير وإحلال وتجديد الصرف الصحى وتبين أن ماسورة المياه الرئيسية بوسط القرية بها كسر.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالتحرك الفورى، وتم التحرك بمعرفة إدارة صحة البيئة وإدارة قلين الصحية ومسئول الجودة بشركة مياه الشرب بكفرالشيخ ومسئول الجودة بمياه قلين وتم التوجه إلى محطة عزيز 1، 2 وتم قياس الكلور وتبين أنه 2 جزء فى المليون وتم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين والوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة وشركة المياه لإصلاح الكسر بالمياه وعودة الحال إلى طبيعته وتم بالفعل التحرك الفورى لإصلاح الكسر بالماسورة الرئيسية الواردة من محطة عزيز لمياه الشرب إلى طبيعتها وحل تلك المشكلة نهائيا وتم فتح وعودة المياه إلى قرية كفر المرازقة إلى طبيعتها وتم قياس الكلور وكان نسبته 1.5 جزء فى المليون.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ ثلث ساعة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يسعى لخوض تحدي جديد خارج ليفربول

منذ أقل من ساعتين

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

04:30 م

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

05:20 م

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان