صحة كفرالشيخ تكشف حقيقة وجود "جاز" في مياه الشرب

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه قد ورد إلي إدارة صحة البيئة بالمديرية إتصالات من مواطنى وأهالى قرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين بوجود رائحة غريبة (جاز) وعكارة فى المياه، وعلي الفور قامت إدارة صحة البيئة بالتحرك بمعرفة فريق صحة البيئة ومراقبى الإدارة إلى قرية المنشأة الكبرى.



وأضافت سلام، أنه قد تم قياس الكلور فى المياه وتبين أنه 1.5 جزء فى المليون وأن المياه ليس بها عكارة، فتم التوجه إلى محل الشكوى بقرية كفر المرازقة حيث تبين أن المياه ضعيفة جدا وبها رائحة غريبة (جاز) ووجود عكارة بالمياه، وبالمرور بالقرية تبين أن القرية فى خطة تطوير وإحلال وتجديد الصرف الصحى وتبين أن ماسورة المياه الرئيسية بوسط القرية بها كسر.



وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالتحرك الفورى، وتم التحرك بمعرفة إدارة صحة البيئة وإدارة قلين الصحية ومسئول الجودة بشركة مياه الشرب بكفرالشيخ ومسئول الجودة بمياه قلين وتم التوجه إلى محطة عزيز 1، 2 وتم قياس الكلور وتبين أنه 2 جزء فى المليون وتم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين والوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة وشركة المياه لإصلاح الكسر بالمياه وعودة الحال إلى طبيعته وتم بالفعل التحرك الفورى لإصلاح الكسر بالماسورة الرئيسية الواردة من محطة عزيز لمياه الشرب إلى طبيعتها وحل تلك المشكلة نهائيا وتم فتح وعودة المياه إلى قرية كفر المرازقة إلى طبيعتها وتم قياس الكلور وكان نسبته 1.5 جزء فى المليون.