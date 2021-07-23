ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)

ارتفع ضحايا حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بمنطقة مياح بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، إلي 4 وفيات وجميعهم شباب، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى باللمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



والمتوفين هم كلا من: "محمد أحمد عبد النبي 21 عاما، أحمد سمير بصلة 21 عاما، مصطفى محمود قاسم 21 عاما، محمود عصام ماضي 21 عاما"، والمصابان هما: "ياسر فتحى أنور توتو 21 عاما، إبراهيم محمد العدل، 21 عاما".



كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولى الساحلى بعد نفق مياح، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من "محمود رياض محمد ماضى، 21 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، ياسر فتحى أنور توتو، 21 عاما، إبراهيم محمد العدل، 21 عاما، أحمد سمير بصلة، 21 عاما، عبد الله محمد،21 عاما، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم"، بينما توفي "محمد أحمد عبد المنعم، 21 عاما"، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.