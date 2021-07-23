Advertisements

ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
ارتفع ضحايا حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بمنطقة مياح بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، إلي 4 وفيات وجميعهم شباب، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى باللمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

والمتوفين هم كلا من: "محمد أحمد عبد النبي 21 عاما، أحمد سمير بصلة 21 عاما، مصطفى محمود قاسم 21 عاما، محمود عصام ماضي 21 عاما"، والمصابان هما: "ياسر فتحى أنور توتو 21 عاما، إبراهيم محمد العدل، 21 عاما".

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولى الساحلى بعد نفق مياح، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من "محمود رياض محمد ماضى، 21 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، ياسر فتحى أنور توتو، 21 عاما، إبراهيم محمد العدل، 21 عاما، أحمد سمير بصلة، 21 عاما، عبد الله محمد،21 عاما، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم"، بينما توفي "محمد أحمد عبد المنعم، 21 عاما"، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)
ارتفاع ضحايا "ساحلي إدكو" لـ 4 وفيات وإصابتين في البحيرة (صور وأسماء)

أخبار تهمك

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 18 ساعة

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

محمد صلاح يسعى لخوض تحدي جديد خارج ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ ساعتين و 11 دقيقة

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 6 ساعات

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

04:30 م

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

05:20 م

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان