صحة بورسعيد: شواطئ بورسعيد آمنة تماما

أصدر الصفحة الرسمية لمديرية صحة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، بيانا بشأن بقعة الزيت بشواطئ بورسعيد وجاء فيه:



"بناءا على توجيهات الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومتابعة سيادته علي مدار الساعة، أكد الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن كافة شواطئ محافظة بورسعيد آمنة تماما وأنه منذ لحظة الابلاغ عن وجود بقعة الزيت بأحد الشواطئ تم علي الفور بدء اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وقام فريق من إدارة صحة البيئة بالمديرية بسحب عينات من مياه الشاطئ لإجراء التحاليل الخاصة بسلامة العينة داخل مجمع المعامل ومعمل الرصد البيئي التابع لمديرية الشئون الصحية.





كما تم التأكد أيضا من عدم تأثر البيئة البحرية من جراء وجود هذه البقعة كما لم يتم رصد أي كائنات بحرية نافقة علي طول الشاطئ.



وتابع "ابو هاشم " أنه بعد أن تم سحب وإجراء التحاليل علي عدد من العينات علي مدار اليومين الماضيين تبين أنها صالحة تماما وأن كافة العناصر التي يتم رصدها في الحدود الطبيعية.





و أشار الدكتور وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت متزامنة مع كافة الأجهزة المعنية من القوات المسلحة والقوات البحرية وهيئة قناة السويس ووزارة البيئة ووزارة البترول".