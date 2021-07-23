السقف وقع على السلم.. كواليس انهيار منزل بين السرايات المحترق

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات حريق تسبب في انهيار جزئي لعقار بمنطقة بين السرايات التابعة لحي الدقي، وسط الجيزة، اليوم الجمعة.



وبينت المعاينة أن العقار مكون من طابقين على مساحة 50 مترا، وتقطنه سيدة ونجلاها، وأشعل أحدهما النار في المنزل بسبب خلافات عائلية مع والدته، لرفضه عملها خادمة في البيوت.



والتهمت النيران السقف الخشبي الخاص بالعقار ما تسبب في انهياره على السلم، كما نتج عنه انهيار بعض أجزاء المنزل دون خسائر في الأرواح.



ومنعت القوات وصول ألسنة اللهب إلى المنازل الملاصقة للمنزل المحترق، وتم إخطار مسؤولي الغاز والكهرباء لقطع المرافق منعا لتفاقم الأوضاع، فضلا عن تواجد شرطي بقيادة مأمور قسم الدقي وضباط البحث الجنائي لضبط الابن المشكو في حقه.



كما تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار والمنازل المجاورة له والتأكد من سلامتها الإنشائية، وتم إخلاء المنزل بالكامل؛ حفاظا على الأرواح.